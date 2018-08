Trapani Calcio. Trattativa avviata per Nzola del Carpi. Sulla punta Ã¨ forte il Catanzaro

14/08/2018 22:00:00

Cerca un attaccante il Trapani in questa fase di calciomercato per presentarsi al completo il 2 settembre ai nastri di partenza del campionato di C. I dirigenti granata hanno dimostrato interesse per un terminale offensivo che gioca in B e pare esserci una trattativa intavolata con il Carpi. Il calciatore è in uscita dalla sua attuale squadra. Si tratta di M'bala Nzola, francoangolano classe '96 ex Virtus Francavilla.

Per il Trapani l'ostacolo per aggiudicarsi le prestazioni sportive della punta potrebbe essere rappresentato dalla concorrenza di almeno due club di C: l'ambizioso Potenza e soprattutto il Catanzaro. Questi ultimi sembrano essere in pole. Trapani e Potenza più defilati.

Emanuele Giacalone