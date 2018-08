Marsala, bucate le ruote a tre auto dellâ€™Asp parcheggiate davanti alla Guardia medica

14/08/2018 08:00:00

Ancora un atto vandalico in danno delle auto dell’Asp parcheggiate davanti l’ex Pronto soccorso del vecchio ospedale “San Biagio” di Marsala, dove attualmente operano la Guardia medica, il Centro di salute mentale e il Sert. A tre auto sono state bucate le ruote. I mezzi erano in sosta nell’area interna alla quale si accede dal cancello su via Colocasio.

Non è chiaro chi possa essere l’autore (o gli autori) dell’atto di vandalismo (o dell’intimidazione) e quali possano essere i motivi. E’ già la seconda volta, però, che ciò accade. Già qualche mese fa, infatti, i pneumatici di altre due auto in dotazione all’Asp erano stati bucati. Stavolta, comunque, l’autore del gesto potrebbe essere individuato.

Adesso, infatti, la struttura è dotata di un sistema di videosorveglianza, le cui riprese sono all’esame della polizia. L’accusa potrebbe essere quella di danneggiamento. Se dovesse trattarsi di “semplice” atto di vandalismo, sarebbe l’ennesimo in danno di auto parcheggiate nel centro cittadino. Accade, ciclicamente, da anni.

Non molto tempo fa, nella notte, qualcuno frantumò i vetri dei finestrini ad alcune auto parcheggiate in via Franca e Vito Pellegrino, la strada che costeggia in discesa il Santuario della Madonna della Cava.