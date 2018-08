Ferragosto sicuro alle Egadi. Il sindaco Pagoto partecipa alla riunione della Prefettura

14/08/2018 20:00:00

Un Ferragosto più sicuro alle Isole Egadi. Di questo si è discusso questa mattina in Prefettura a Trapani, nel corso di una riunione cui hanno preso parte, oltre al Prefetto e al Questore di Trapani, anche i comandanti provinciali di tutte le forze dell’ordine, con l’obiettivo di potenziare il sistema di sicurezza in tutte e tre le isole, con la presenza, sia via terra che via mare, di ulteriori uomini e mezzi.

Alla riunione era presente il sindaco, Giuseppe Pagoto, assieme al Comandante della Polizia municipale, che ha apprezzato il grande impegno assicurato per il rafforzamento dei presìdi e delle misure di sicurezza per garantire che questi giorni di piena estate possano trascorrere quanto più serenamente possibile in tutte e tre le isole grazie al suddetto potenziamento.

“Ringrazio il Sig. Prefetto per aver convocato il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, il Sig Questore, i Carabinieri, la Guardia di Finanza e la Capitaneria di Porto, oltre agli altri enti interessati – dice il sindaco Pagoto - per la grande disponibilità e l’impegno già in atto in favore dei residenti, dei dimoranti e dei turisti presenti nel nostro Arcipelago”.