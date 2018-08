Volley. Il libero marsalese Alessandra Mistretta riconfermata in squadra col VolleyRÃ² CdP

14/08/2018 17:00:00

Per il secondo anno consecutivo l'atleta cresciuta nel Progetto Volley giocherà a Roma; dopo la straordinaria scorsa stagione dove Alessandra ha vinto ben due scudetti giovanili, under 16, da protagonista in campo e premiata come migliore libero della finale nazionale, ed under 18 dove ha avuto la possibilità di entrare in campo nella finale che le romane hanno vinto battendo Torino.

Grande soddisfazione per il Progetto Volley che raccoglie i frutti di un lavoro svolto dai nostri tecnici, da Wanda Tumbarello che ha fatto avviare Alessandra, al prof. Ignazio Angileri che le ha fatto disputare i primi campionati giovanili, al prof. Giuseppe Viselli e soprattutto a Gaspare Viselli che l'ha formata sia tecnicamente che fisicamente.

Due anni fa Alessandra si è trasferita ad Orago alla corte del Prof. Bosetti dove ha vinto il suo primo scudetto under 16, mentre l'anno scorso è approdata a Roma.

Nella foto Mistretta premiata migliore libero della finale nazionale under 16.