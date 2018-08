Eccellenza. Lo SC Marsala 1912 fa l'attaccante. Ecco la nota societaria

15/08/2018 12:00:00

Lo Sport Club Marsala 1912, con il puntuale coordinamento del presidente Luigi Vinci, non si ferma mai, neppure nell’imminenza della ‘sacra’ festività di Ferragosto. E’ di queste ore infatti, l’ingaggio dell’attaccante esterno Domenico Messina, che andrà a rinforzare ulteriormente il già articolato organico a disposizione dell’allenatore azzurro, Massimiliano Mazzara. Il nuovo acquisto in casa “1912”, 23 anni ancora da compiere il prossimo 7 dicembre, palermitano, proviene dalla Parmonval, dove, nella passata stagione vissuta in Eccellenza, ha messo insieme 28 presenze, siglando anche 7 gol.

Nella sua ancor giovane, seppur promettente carriera, Domenico Messina ha altresì indossato le maglie di Trapani (stagione agonistica 2014/2015) e Carini (2015/2016). Con la casacca biancoazzurra del Parmonval, Messina ha disputato le ultime due stagioni, sempre in Eccellenza, destando ottima impressione tra gli addetti ai lavori, suscitando l’interesse di diverse società calcistiche, di serie superiore. Lo Sport Club 1912 è tuttavia riuscito a chiudere l’accordo con il giocatore prima e più vantaggiosamente di altri club. E questo va a merito del direttore sportivo della società marsalese, Bartolo Licata.

“Per me è un vero onore indossare una maglia così prestigiosa e carica di storia - sono le prime parole da nuovo giocatore azzurro di Domenico Messina – mi auguro di poter riservare alla gente di Marsala le migliori soddisfazioni e di poter contribuire alle fortune del Marsala 1912. Invito i tifosi a starci vicini”.

Con l’arrivo in casa lilybetana di Domenico Messina si va a completare sempre di più un organico tecnico che, finora, comprende una ventina di giocatori, tra Juniores e Prima squadra. Giova rammentare che lo Sport Club Marsala 1912 ha pressoché dovuto cominciare da zero la nuova stagione agonistica che lo vedrà a breve ai nastri di partenza del Campionato regionale di Eccellenza di calcio (dopo la fattiva collaborazione intrapresa ultimamente con il Paceco Calcio 1972), avendo di fatto rinunciato a svolgere attività agonistica nella passata annata sportiva.

“Sono al momento soddisfatto di quanto messo in cantiere dai miei collaboratori - è il commento di Luigi Vinci, presidente del Marsala 1912 – chiaramente c’è tanto lavoro ancora da fare, in ogni settore, organizzativo e tecnico. Ma strada, ritengo, è quella giusta. Siamo ancora alla ricerca di un portiere Juniores, di due attaccanti ‘finalizzatori’ e di un fantasista. Poi sarà il campo a parlare. Ma noi faremo di tutto per farci trovare pronti”.

Stamani, intanto, il Marsala 1912 si è ritrovato sul tappeto di erba sintetica dello stadio comunale di Paceco per l’ultima “sgambatura” prima del meritato giorno di riposo, concesso all’intera rosa dei giocatori dal tecnico Massimiliano Mazzara e dal presidente Luigi Vinci in occasione, domani, del Ferragosto. La squadra si ritroverà nuovamente a ‘faticare’ al completo sempre allo stadio di Paceco giovedì 16 agosto, con due allenamenti programmati, il primo al mattino, a partire dalle 9.00, l’altro nel pomeriggio, con inizio come consueto alle 17.00.

A breve la dirigenza dello Sport Club Marsala 1912 organizzerà una partita amichevole (potrebbe essere un triangolare) con avversarie da definire. Si attende inoltre di conoscere quando lo stadio Municipale “Nino Lombardo Angotta” potrà essere restituito dal Comune alla fruizione delle società sportive marsalesi dopo i lavori di ripristino del tappeto erboso e di altre opere di adeguamento e restauro in completamento in questi giorni nell’impianto di viale Olimpia. Il Campionato di Eccellenza inizierà il 16 settembre.