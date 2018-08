Marsala, gli appuntamenti di Ferragosto e del fine settimana

15/08/2018 10:00:00

Sono diversi gli appuntamenti artistici di “Marsala Estate 2018” che si svolgeranno a Ferragosto e nel prossimo fine settimana patrocinati dall’Amministrazione Di Girolamo con il coordinamento dell’Assessorato alla Cultura, diretto dall’Assessore Clara Ruggieri. Si comincia domani, 15 agosto, con la proiezione, nell’Atrio del Complesso Monumentale di San Pietro, del film “Il sole a Mezzanotte – Midnight Sun”. Si tratta di un lungometraggio drammatico di Scott Speer della durata di 100 minuti. Altro film, e sempre a San Pietro per la Rassegna “Cinema sotto le Stelle”, giovedì 16 agosto. Verrà proiettato “Loro 1”, film autobiografico di Paolo Sorrentino nel cui cast spiccano Toni Servillo, Elena Sofia Ricci, Riccardo Scamarcio, Kasia Smutniak e Fabrizio Bentivoglio. La seconda parte “Loro 2” verrà invece proposta venerdì 17 agosto. E sempre venerdì presso le Antiche Saline Genna, con inizio alle ore 19,30 per la rassegna “A scurata: Cunti e canti al calar del sole” si esibiranno Aldo Bertolino Quartet e l’Associazione i Musicanti.

Il costo del Biglietto è di 7,00 euro. Per sabato 18 agosto oltre al film di genere thriller “La ragazza nella nebbia” è in programma – alle ore 20,00 – nella Chiesa dell’Itriella, lo spettacolo “Terra can un senti”, parole, suoni e immagini della Sicilia a cura del Circolo Arci Scirocco. E nel polmone culturale della Città a San Pietro, domenica (19) e lunedì (20) due appuntamenti di spicco. Domenica con inizio alle ore 21,30 verrà proposto – a cura dell’Associazione Gradisca - lo spettacolo teatrale “Grazie di Daniel Pennac. Il biglietto d’ingresso ha un costo di 14,00 euro.

Lunedì, invece, sarà la volta di ”Fatima, il Musical. Storia di una presenza” proposto dall’Opera Santuario Nostra Signora di Fatima. Il biglietto dei film in programma a San Pietro (ore 21,30) per la Rassegna “Cinema sotto le Stelle” è di euro 3,50 con un costo ridotto per gli Over 65 di euro 2,50.

Sempre a Marsala, fuori Rassegna, sabato prossimo 18 agosto altri due appuntamenti di rilievo. Alle ore 19,15 nell’atrio del Museo Archeologico Lilibeo Luana Rondinelli presenta il suo nuovo spettacolo “Penelope L’Odissea è fimmina” con brani tratti dallo spettacolo e letti da Giovanna Cantamore, Corinna Lo Castro e Camilla Bianchini. Lo spettacolo promosso dall’Assessorato regionale ai Beni Culturali della Sicilia si avvale del patrocinio del Comune di Marsala, ed è ad ingresso libero. L’ altro appuntamento, di genere artistico-poetico, coordinato da Antonino Contiliano, “La preghiera (!) del debito … l’umanità al confine/no” si terrà, con inizio alle ore 21,00, alle “2rocche”eolico-boeiche e vuole essere una continuazione degli incontri precedentemente dedicati a Tullio De Mauro.