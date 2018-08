Vita, la Pro Loco anche quest'anno ha organizzato il carnevale estivo

15/08/2018 22:00:00

Quello del Carnevale è il periodo più allegro dell'anno: la luce negli occhi dei bambini al sol pensiero di vestirsi in maschera e truccarsi è quanto di più bello e gioioso possa esistere.

E perchè limitarsi ad un solo Carnevale all'anno? Perchè non travestirsi anche in Estate, quando la temperatura permette abiti più leggeri, giochi e danze all'aperto?

La Pro Loco Vitese di certo non è convenzionale, e ha organizzato anche quest'anno il Carnevale d'Agosto nel Giardino adiacente alla sede, per la felicità di tutti i bambini: musica, balli di gruppo, giochi all'aperto e tanti pacchetti-benvenuto colorati ricchi di sorprese per permettere loro di trascorrere un pomeriggio in allegria.

I volontari del Servizio Civile, insieme alla Presidente Maria Scavuzzo, hanno dato brio a questa bella festa, la quale ha riscosso molto successo tra i bimbi che si sono divertiti tanto da chiedere, al momento dei saluti, quando sarebbe stata la prossima!

Un ringraziamento particolare va fatto a degli animatori d'eccezione: Fabiola Ranieri, Silvia Marrone, Giusy Marino, a Giuseppina Beatrice Scavuzzo per le bellissime foto, e infine Sofilenia e Tonino Ingraldi, eletti Mister e Miss Vita durante la sfilata organizzata l'8 Agosto dal Centro di Incontro Giovani.