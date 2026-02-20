Sezioni
Cultura

» Sociale
20/02/2026 18:55:00

Mazara, aula informatica per i ragazzi autistici: la Fillea Cgil dona pc e proiettore

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-02-2026/1771610326-0-mazara-aula-informatica-per-i-ragazzi-autistici-la-fillea-cgil-dona-pc-e-proiettore.jpg

Un computer e un proiettore per allestire un’aula informatica dedicata ai bambini e ai ragazzi con autismo. È il gesto concreto compiuto dalla Fillea Cgil di Trapani a favore dell’associazione Borgo Blu di Mazara del Vallo. La consegna del materiale è avvenuta ieri, 19 febbraio, nella sede dell’associazione che da anni offre supporto ai minori con autismo o sindrome di Down e alle loro famiglie nel territorio mazarese.

 

A consegnare il computer e il proiettore al presidente Piero Titone sono stati il segretario provinciale della Fillea, Gaspare Giaramita, e il segretario di organizzazione Mario Motta. L’obiettivo è creare uno spazio dedicato alle attività digitali, capace di stimolare curiosità e creatività nei ragazzi che frequentano la struttura.

 

«Allestire un’aula informatica all’interno dell’associazione Borgo Blu – spiega il segretario provinciale Gaspare Giaramita – ha la doppia valenza di fornire nuovi stimoli per sviluppare la curiosità e la creatività degli ospiti e offrire nuove competenze, utili per il futuro inserimento nel mondo del lavoro».

Un messaggio che guarda oltre il semplice gesto solidale. «L’attività del sindacato – aggiunge Giaramita – non deve limitarsi alle vertenze e alle politiche sindacali, ma deve guardare anche all’inclusione e al futuro occupazionale di tutte le cittine e i cittadini. Sostenere le associazioni che operano nel territorio per favorire l’integrazione e le pari opportunità è uno dei nostri obiettivi affinché nessuno venga estromesso dal tessuto sociale».

 

Nel territorio di Mazara del Vallo, dove il tessuto associativo rappresenta un presidio fondamentale per le famiglie che vivono la disabilità, iniziative come questa rafforzano la rete tra sindacato e realtà sociali locali. Un’aula informatica che diventa così non solo uno spazio tecnologico, ma un investimento sul futuro dei ragazzi e sulla loro piena inclusione nella comunità.









