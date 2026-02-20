A Marsala due giorni per il Braille: i ragazzi al centro di una lezione di libertà

20/02/2026 10:00:00

Marsala si prepara a vivere due giornate che vanno oltre la celebrazione. La XIX Giornata Nazionale del Braille, in programma il 22 e 23 febbraio 2026 al Liceo Statale Pascasino – Giovanni XXIII, non sarà soltanto un evento istituzionale. Sarà soprattutto un momento dedicato ai ragazzi, alla scuola, al futuro.

Trapani è tra le due città guida in Italia per le celebrazioni ufficiali, insieme ad Ascoli. Un riconoscimento che pesa, ma che diventa soprattutto responsabilità: trasformare una ricorrenza in un messaggio concreto.

Il Braille non è solo un codice di puntini, è uno strumento di autonomia. È la possibilità di leggere senza dipendere da nessuno, di studiare, di formarsi, di scegliere.

Il valore educativo

La prima giornata, domenica, sarà aperta dai saluti delle autorità e culminerà in un concerto che vedrà protagonisti giovani artisti, molti dei quali soci UICI, insieme agli studenti del liceo e del Conservatorio “Antonio Scontrino” di Trapani. Musica come linguaggio universale, musica come dimostrazione concreta che l’inclusione non è teoria, ma pratica.

Ma è lunedì che il cuore educativo dell’iniziativa si farà ancora più evidente. Il seminario affronterà temi centrali:

il presente e il futuro del Braille nella vita delle persone cieche;

il rapporto tra musica e notazione Braille;

l’informatica e le nuove tecnologie;

la “Stamperia Braille 2.0”;

il ruolo dei Centri di Consulenza Tiflodidattica nel supporto alle scuole.

Argomenti tecnici, sì. Ma con un obiettivo preciso: far capire agli studenti che l’accessibilità non è un favore, è un diritto.

I ragazzi come ponte

In questa due giorni, gli studenti non saranno semplici spettatori. Saranno parte attiva. Ascolteranno testimonianze, vedranno strumenti, toccheranno con mano ausili e materiali. Capiranno che dietro quei sei puntini c’è una storia di emancipazione e c’è una sfida ancora aperta.

Il rischio, oggi, è pensare che la tecnologia vocale abbia reso superfluo il Braille. Non è così. Senza Braille non c’è piena alfabetizzazione. Senza alfabetizzazione non c’è vera autonomia.

Ed è questo il messaggio più forte per i giovani: l’inclusione non è uno slogan, è cultura. È conoscenza reciproca. È abbattere barriere invisibili prima ancora che architettoniche.

Una comunità che sceglie

Marsala, in questi giorni, non celebra solo un sistema di scrittura. Celebra una scelta: quella di mettere al centro la dignità della persona.

Il Braille diventa simbolo di libertà, ma anche di responsabilità collettiva. Perché una società è davvero civile quando garantisce a tutti gli strumenti per crescere, studiare, lavorare e partecipare.

E se questa lezione parte dai ragazzi, allora il segnale è ancora più forte. Perché il futuro dell’inclusione passa dalle loro mani. E, in questo caso, anche dalle loro dita.

PROGRAMMA



DOMENICA 22 | 02 | 2026

Ore 16.00 – Apertura dell’evento

Interverranno:

Anna Maria Angileri | Preside del Liceo Statale Pascasino Giovanni XXIII di Marsala Nicola Stilla | Presidente Club Italiano del Braille

Mario Barbuto | Presidente Nazionale UICI

Francesca Oliveri | Presidente Consiglio Regionale UICI Sicilia

Ignazio Grillo | Presidente UICI Trapani

On. Girolamo Turano | Assessore dell’istruzione e della formazione professionale della Regione Sicilia

On. Massimo Grillo | Sindaco di Marsala.

Ore 17.30 – Intrattenimento musicale

Si esibiranno:

Antonino Martorana (Palermo),

Dafne Petrillo (Palermo),

Maria Tiutiunikova (Palermo),

Roberta D’Aleo (Trapani),

Giulia Pipitone (Marsala).

È prevista inoltre un’esperienza musicale integrata con artisti non vedenti e studenti di Scienze Musicali del Liceo Pascasino – Giovanni XXIII e del Conservatorio “Antonio Scontrino” di Trapani.

Ore 19.00 – Conclusioni

LUNEDì 23 | 02 | 2026

Ore 09.00 – Apertura del seminario

Nicola Stilla | Presidente Club Italiano del Braille

Francesca Oliveri | Presidente Consiglio Regionale UICI Sicilia

Linda Legname | Vicepresidente Nazionale UICI

Ignazio Grillo | Presidente UICI Trapani

Anna Maria Angileri | Preside del Liceo Statale Pascasino Giovanni XXIII di Marsala

Elisa Cordova | Direttore del Conservatorio di musica “Antonio Scontrino” di Trapani

On. Girolamo Turano | Assessore dell’istruzione e della formazione professionale della Regione Sicilia

On. Massimo Grillo | Sindaco di Marsala

Ore 10.00 – Interventi

“Presente, passato e futuro del Braille nella vita dei ciechi” – Mario Barbuto

“Musica e Braille” – Rita Puglisi

“Informatica e Braille” – Luca Grasso

“La Stamperia Braille 2.0” – Antonio Tringale

“Ruolo e funzione dei Centri di Consulenza Tiflodidattica” – Gioacchino di Gloria

Nel corso della mattinata sarà allestita una mostra di ausili e materiali dedicati alle persone con disabilità visiva.

Ore 11.15 – Dibattito

Ore 12.00 – Conclusioni a cura di Nicola Stilla, Presidente del Club Italiano del Braille.

Al termine saranno rilasciati attestati di partecipazione agli studenti e alle insegnanti presenti.



