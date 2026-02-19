Sezioni
Cultura

» Sociale
19/02/2026 13:10:00

Alcamo, la Polizia incontra gli studenti per il Safer Internet Day

https://www.tp24.it/immagini_articoli/19-02-2026/alcamo-la-polizia-incontra-gli-studenti-per-il-safer-internet-day-450.jpg

Ad Alcamo la Polizia di Stato entra nelle scuole per parlare di sicurezza in rete. In occasione del Safer Internet Day, il Commissariato ha promosso una serie di incontri formativi negli istituti primari e secondari della città, coinvolgendo centinaia di studenti sui temi della legalità e dell’uso consapevole del web.

L’iniziativa è stata organizzata dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alcamo, nell’ambito delle attività di prevenzione portate avanti dalla Polizia di Stato sul territorio trapanese.

 

Al centro degli incontri il contrasto al bullismo e al cyberbullismo, fenomeni sempre più diffusi anche tra i giovanissimi e capaci di incidere in modo significativo sulla crescita e sull’equilibrio dei ragazzi. Gli agenti hanno spiegato quali sono i comportamenti a rischio, le conseguenze anche penali di determinate azioni online e l’importanza di chiedere aiuto in caso di difficoltà.

Ampio spazio è stato dedicato all’uso corretto di internet e dei social network. Agli studenti sono stati forniti strumenti concreti per riconoscere le principali minacce della rete, proteggere i propri dati personali e adottare comportamenti responsabili nelle piattaforme digitali.

 

 

Durante gli incontri sono stati illustrati casi pratici e chiariti i profili normativi legati ai reati informatici. Non è mancato il confronto diretto: molte le domande rivolte agli operatori, segno di un interesse vivo verso un tema che tocca da vicino la quotidianità dei giovani.

Agli appuntamenti hanno partecipato anche specialisti della Polizia Postale e Sicurezza Cibernetica di Trapani, che hanno approfondito gli aspetti tecnici della sicurezza digitale e le più comuni minacce online, offrendo un contributo mirato alla prevenzione. L’iniziativa si inserisce nel percorso di collaborazione tra forze dell’ordine e istituzioni scolastiche del territorio. Un lavoro che punta a rafforzare la cultura della legalità tra i più giovani, in un contesto – reale e virtuale – sempre più complesso e interconnesso.



