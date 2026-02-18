E!State Liberi 2026, campi antimafia anche nel Trapanese

18/02/2026 18:00:00

Tornano i campi di E!State Liberi, l’estate di impegno promossa da Libera sui beni confiscati alle mafie.

Da giugno a ottobre oltre 3.500 posti in 15 regioni e 75 località per più di 130 esperienze rivolte a minorenni, maggiorenni, gruppi scout, scuole e associazioni.



In Sicilia sono sei le proposte, tra Palermo, San Giuseppe Jato, Castelvetrano, Belpasso, Ispica e – per la provincia di Trapani – Castellammare del Golfo.



Nel Trapanese il campo si svolgerà dal 30 luglio al 6 agosto 2026 in Contrada Crociferi, su un bene confiscato all’ingegnere Salvatore Palazzolo, imprenditore colluso con Cosa Nostra e protagonista della speculazione edilizia che negli anni Settanta ha segnato la costa tra Castellammare e Scopello. Oggi l’immobile è gestito dall’associazione Castello Libero ETS, in collaborazione con il presidio di Libera intitolato a Piersanti Mattarella.



I partecipanti saranno impegnati nella cura del bene e in momenti di formazione e confronto, con incontri con familiari di vittime innocenti di mafia e realtà associative del territorio.

L’obiettivo è trasformare luoghi un tempo simbolo del potere mafioso in spazi di cittadinanza attiva e responsabilità collettiva.



Tra le altre esperienze siciliane c’è il campo ai Quattro Canti di Palermo, non residenziale, dedicato alla scoperta delle contraddizioni del centro storico e delle reti associative attive nei quartieri Ballarò, Kalsa, Capo e Vucciria; quello nell’Alto Belice Corleonese, promosso insieme alle cooperative Libera Terra; il campo internazionale a Castelvetrano con studenti del Dartmouth College; e le proposte a Belpasso e Ispica, tra lavoro agricolo e riflessioni su legalità, inclusione e lotta alla corruzione.



Le iscrizioni sono aperte sul sito ufficiale di Libera.

Come iscriversi

