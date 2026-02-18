Sezioni
18/02/2026 10:00:00

Droga, il camper dell'Asp torna tra gli studenti del trapanese. Venerdì a Castellammare

Riparte nelle scuole del comprensorio alcamese il “Camper della prevenzione dalle dipendenze”, l’iniziativa promossa dal Ser.D di Alcamo dell’Asp Trapani per sensibilizzare i giovani sui rischi legati a droghe, alcol e dipendenze comportamentali.

 

Il progetto, attivo anche per questo anno scolastico, coinvolge oltre 600 studenti del secondo anno delle scuole superiori dei comuni del Distretto socio-sanitario 55: Alcamo, Castellammare del Golfo e Calatafimi Segesta.

A coordinare le attività è il Ser.D di Alcamo dell’UOC Dipendenze patologiche dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani, diretta da Paolo Pollina, nell’ambito del Dipartimento Salute Mentale guidato da Gaetano Vivona. In campo un’équipe multidisciplinare composta da medico, psicologo, educatore, infermiere, assistente sociale e sociologo.

 

Il prossimo appuntamento è fissato per venerdì 20 febbraio a Castellammare del Golfo, all’Istituto “Piersanti Mattarella”, dove il camper farà tappa per incontrare gli studenti.

Il tour è già partito nei mesi scorsi: tra novembre e dicembre si sono svolti quattro incontri all’Istituto Tecnico “Girolamo Caruso” e uno all’Istituto Agrario “Danilo Dolci” di Alcamo. A gennaio, invece, tre appuntamenti hanno coinvolto gli studenti del Liceo Scientifico-Classico “Giuseppe Ferro” di Alcamo. In primavera il calendario sarà completato con le tappe al Liceo “Vito Fazio Allmayer” di Alcamo e all’Istituto “Giuseppe Vivona” di Calatafimi Segesta.

 

Tre le attività principali proposte ai ragazzi. La “Virtual Experience”, un percorso immersivo che simula situazioni a rischio legate all’uso di sostanze; l’esperienza su tappeto con gli occhiali “Alcovista”, che alterano la percezione visiva per far comprendere gli effetti dell’alcol alla guida; e infine il quiz a squadre del progetto “Unplugged”, dedicato alle dipendenze da sostanze stupefacenti ma anche a quelle comportamentali, come gioco d’azzardo, abuso di tecnologie, videogiochi e pornografia.

Il camper non si fermerà alle scuole: nelle prossime settimane sarà presente anche nelle piazze dei comuni del territorio, per intercettare un pubblico ancora più ampio e rafforzare la rete di prevenzione nel distretto.

 









