Calciomercato. Trapani-Ramos: confermata la nostra esclusiva. Il comunicato

Tutto secondo copione per il trasferimento con la formula del prestito annuale del difensore uruguagio Ramos al Trapani. Uno scenario che in anteprima abbiamo svelato ai nostri lettori già ieri pomeriggio. Il giovane calciatore è di proprietà del Parma. Così recita il comunicato societario diramato nella mattinata di oggi:

<<Classe 1996, nato a Montevideo (Uruguay), Ramos ha iniziato la sua carriera in Italia nel Catania in serie B (2014/15), proseguendo a vestire la maglia della società etnea anche in serie C nella stagione successiva. Nella stagione 2016/17 è passato alla Casertana (32 presenze e 1 rete). Acquisito dal Parma in serie B nella scorsa stagione, nella finestra di mercato invernale è stato girato in prestito al Cosenza (8 presenze)>>