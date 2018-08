"Ferragosto Sicuro" ad Alcamo. 7 persone denunciate per spaccio, 195 mezzi controllati

16/08/2018 13:03:00

195 automezzi controllati, 366 persone identificate, 7 persone denunciate per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere e guida in stato di ebbrezza, 15 grammi di marijuana e hashish sequestrati e 12 contravvenzioni al Codice della Strada elevate. Sono inoltre state segnalate ulteriori 12 persone, tutte di età inferiore ai 25 anni, per detenzione per uso personale di sostanza stupefacente. Sono questi i numeri dell'operazione di controllo del territorio eseguita a Ferragosto dai Carabinieri della Compagnia di Alcamo.

All'operazione hanno dato il loro supporto il 9° Nucleo Elicotteri e il Nucleo Cinofili di Palermo, svolgendo massiccio servizio di controllo del territorio su Alcamo Marina e Castellammare del Golfo finalizzato alla prevenzione e repressione di reati di ogni genere in considerazione del numeroso afflusso turistico di giovani e famiglie sulle spiagge nonché orientato al contrasto della detenzione

di sostanze stupefacenti ed alla guida in stato di ebbrezza alcoolica.

Il servizio coordinato, che ha visto l’impegno corale dei militari della Compagnia di Alcamo, si è svolto mediante l’effettuazione di una serie di posti di controllo rinforzati a 3 o 4 pattuglie lungo le principali arterie di comunicazione stradale nonché presso gli ingressi e le uscite

autostradali e la spiaggia Playa di Castellammare del Golfo.

I Carabinieri hanno protratto il maxi-servizio per quasi 24 ore, impiegando complessivamente 28 pattuglie in borghesi e in colori d’istituto, dalla mattina del 14 agosto fino al primo pomeriggio del giorno seguente.