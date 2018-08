Marsala, oggi per la rassegna "Aperitivo con l'autore" l'incontro con Maria Attanasio

16/08/2018 06:00:00

Questo pomeriggio, alle 18:30 ai Canottieri di Marsala, prenderà il via la rassegna letteraria “Aperitivo con l’autore”. Il primo dei tre incontri previsti sarà con la scrittrice Maria Attanasio che presenterà il suo romanzo “La ragazza di Marsiglia”. Converserà con l’autrice Nicolò Messina, moderatore sarà Giacomo Di Girolamo.

Con “La ragazza di Marsiglia” Maria Attanasio fa un ritratto di Rosalia Montmasson, l’unica donna della spedizione dei Mille che s’imbarcò alla volta della Sicilia. Per vent’anni fu moglie di Francesco Crispi, che seguì in tutti gli esili, condividendone azione e utopia, senza paura e senza riserve, facendosi cospiratrice e patriota al servizio della causa mazziniana. Si erano incontrati a Marsiglia: lui esule in fuga dalla Sicilia borbonica, lei lavandaia stiratrice che si era lasciata alle spalle l’asfittico paesino d’origine dell’Alta Savoia.

Diventata mazziniana anche lei, entrò a poco a poco nella vita di riunioni e di azioni clandestine di lui, perfino le più rischiose e forse terroristiche, giungendo ad assumere un proprio ruolo, stimato anche da Mazzini.

Dopo l’impresa garibaldina, l’Unità d’Italia, e la svolta monarchica di Crispi le divergenze e i contrasti tra Francesco e Rosalia si accentuarono, e a quel punto la ragazza di Marsiglia è solo un impiccio sentimentale e politico per lui, che nel 1878 – divenuto potente ministro – riuscì con cavilli formali e l’avallo di una compiacente magistratura a farsi annullare il matrimonio. Da quel momento, Rosalia Montmasson fu fatta sparire dalla vita di Crispi, dai libri, e dalla memoria collettiva, una totale rimozione dalla storia risorgimentale fino a oggi.

A lei Maria Attanasio, con questo romanzo storico, restituisce voce e identità, recuperando anche una sommersa e avventurosa coralità di oscuri eroi.

Con un ritmo narrativo di inchiesta letteraria su una vicenda nascosta del Risorgimento, la scrittrice ne ha cercato le tracce, ripercorrendo i luoghi, scavando tra cronache e documenti, appassionandosi alla vita di questa donna dal temperamento straordinario, ribelle a ogni condizionamento e sudditanza. E ce la racconta in un romanzo sulla libertà di pensiero, che è quasi una storia al femminile sul processo unitario italiano: il ritratto in grande di una donna in grande, dipinta quale immagine del Risorgimento perduto, della sua parte sconfitta e più bella.

Maria Attanasio (Caltagirone, 1943) collabora a riviste e giornali. Ha scritto poesie (Interni, 1979; Nero barocco nero, 1985; Eros e mente, 1996; Amnesia del movimento delle nuvole, 2003) e saggi. Con questa casa editrice ha pubblicato Correva l’anno 1698 e nella città avvenne il fatto memorabile(1994), Piccole cronache di un secolo (1997, con Domenico Amoroso), Di Concetta e le sue donne (1999) Il falsario di Caltagirone (2007), Il condominio di Via della Notte (2013) e La ragazza di Marsiglia (2018).

La rassegna letteraria “Aperitivo con l’autore”, in collaborazione con Bussolaweb e la cantina Baglio di Pianetto, continuerà giovedì 23 Agosto alle ore 19.00, al Circolo Velico di Marsala, con la presentazione del libro "Super Nova" di Nicola Biondo e Marco Canestrari.

Domenica 2 settembre, alle ore 18.30, sempre ai Canottieri, la presentazione del libro "Non lasciamoli soli" di Francesco Viviano.