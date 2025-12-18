Rotte del Corallo: il 19 dicembre a Trapani la tavola rotonda internazionale

18/12/2025 11:06:00

Sei città, tre nazioni, un’unica anima: il corallo rosso del Mediterraneo.

Il 19 dicembre alle ore 17.30 la Biblioteca Fardelliana di Trapani ospiterà un evento storico che segnerà la nascita della prima Rete Mediterranea delle Città del Corallo, un’alleanza internazionale che unisce comunità che da secoli tramandano quest’arte millenaria.

La tavola rotonda “Rotte del Corallo – Dialogo tra culture mediterranee” metterà a confronto rappresentanti istituzionali e maestri corallai provenienti da Trapani, Sciacca, Torre del Greco, Alghero, Tunisi e Siviglia: un momento di diplomazia culturale che trasforma una tradizione artigianale in ponte tra popoli e generazioni. L’incontro, moderato da Maricetta Di Natale, presidente della Fondazione Sicilia, sarà trasmesso in diretta sulle pagine Facebook della Biblioteca Fardelliana e della Città di Trapani per consentire la più ampia partecipazione. Sono previsti i saluti istituzionali dell’assessore alla Cultura del Comune di Trapani, Rosalia d’Alì. L’iniziativa si articolerà in due momenti.

La prima parte, dal titolo “Il Corallo tra arte, storia e tradizione”, vedrà il confronto tra esperti e maestri corallai: Rosadea Fiorenza, curatrice di mostre; Giuseppe Nocito Di Giovanna, storico del corallo di Sciacca; Maria Assunta Pepe dell’Associazione Corallium Rubrum di Alghero; Vincenzo Aucella, presidente dell’Assocoral di Torre del Greco; Ignacio de Pilar Roldán, maestro corallaro di Siviglia. La seconda parte sarà dedicata alla firma del protocollo d’intesa della Rete Mediterranea delle Città del Corallo. Il documento sarà sottoscritto dal sindaco di Trapani Giacomo Tranchida, dal sindaco di Sciacca Fabio Termine, dal sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella, dal funzionario amministrativo della Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Trapani Renato Alongi, dal direttore del Museo Regionale "Agostino Pepoli" di Trapani Anna Maria Parrinello e dall’esperto di arte sacra barocca e iconografia mariana Giovanni Lanzafame. Tra i partecipanti anche il Console di Tunisia a Palermo Mohamed Ali Mahjoub.

L’assessore al Turismo e allo Sviluppo Economico di Alghero Ornella Piras e il presidente della Giunta Regionale dell’Andalusia Juan Manuel Moreno interverranno con un videomessaggio. L’accordo sancisce la volontà di costruire un percorso condiviso di promozione e valorizzazione dell’arte corallara, riconoscendo il corallo non solo come patrimonio locale, ma come eredità comune del Mediterraneo.

Sono previste iniziative congiunte di tutela, innovazione e cooperazione internazionale. Nel corso del mese di dicembre l’iniziativa ha coinvolto studenti, artigiani e istituzioni in visite guidate alle botteghe trapanesi, laboratori creativi al Museo Regionale "Agostino Pepoli" e nella presentazione del restauro del prezioso Presepe in corallo del XVIII secolo. L’evento rappresenta il momento conclusivo della seconda edizione de “Il Corallo, anima di Trapani”, organizzata dal Comune di Trapani e dalla Biblioteca Fardelliana con il contributo dell’Assessorato alle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della Regione Siciliana. Partner dell’iniziativa sono la Fondazione Sicilia e il Museo Regionale "Agostino Pepoli" di Trapani.



