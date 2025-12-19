Marsala, il 28 dicembre la consegna della XVI Borsa di Studio “Avvocato Michele Napoli"

Domenica 28 dicembre, alle ore 18:00, presso Finestre sul Mondo a Marsala, si terrà la cerimonia di consegna della XVI Borsa di Studio “Avvocato Michele Napoli”. Il prestigioso riconoscimento sarà assegnato allo studente Marco Villa, iscritto al primo anno della facoltà di Giurisprudenza presso il Polo Universitario di Trapani.
La borsa di studio, giunta alla sua sedicesima edizione, rappresenta un importante sostegno al percorso accademico dei giovani meritevoli, promuovendo l’impegno nello studio e la passione per la professione forense.