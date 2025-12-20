Concerti, borghi ed eventi per famiglie: il weekend in provincia di Trapani

20/12/2025 06:00:00

Tra borghi storici, parchi archeologici, musica, tradizioni natalizie e iniziative sociali, il fine settimana del 20 e 21 dicembre 2025 offre un calendario variegato che intreccia cultura, spettacolo, spiritualità e comunità, con appuntamenti pensati per famiglie, bambini e appassionati, accompagnando il territorio nel cuore delle festività con eventi capaci di valorizzare luoghi, identità e relazioni.

ALCAMO – Nel weekend del 20 e 21 dicembre Alcamo entra nel clima natalizio con una serie di iniziative diffuse nel centro storico. Al Castello dei Conti di Modica torna il Trenino di Natale, in funzione nel pomeriggio. Sabato spazio anche alla musica con il laboratorio di percussioni e lo spettacolo serale “Natale in piazza” in piazza Ciullo. Domenica pomeriggio dedicata ai più piccoli, con dolci, caramelle, Babbo Natale e animazione tra piazza Ciullo, piazza Bagolino e le vie del centro.

SELINUNTE – Il 20 e 21 dicembre Selinunte inaugura le festività con visite guidate e musica dal vivo all’interno del Parco archeologico. Sulla Collina Orientale, alle 10.30 e alle 11.45, sono in programma i percorsi “Come nasce un tempio greco”, dedicati all’architettura sacra dell’antichità. Domenica 21 dicembre, alle 18.30, il Museo del Baglio Florio ospita il concerto dell’Accademia musicale Castelvetrano e Valle del Belice. Le iniziative consentono di visitare il sito in un periodo insolito, con un approccio più lento e approfondito. Info su coopculture.it.

ERICE – Fino al 6 gennaio 2026 il borgo medievale di Erice celebra le festività con EricèNatale, un mese di eventi tra tradizione, arte e spettacolo. In programma mercatini di Natale con artigianato e prodotti tipici, e il Borgo dei Presepi con oltre trenta natività diffuse nel centro storico. Tra le attrazioni principali il presepe meccanico di Palazzo Sales, il Presepe Sportivo al Polo Museale Cordici e la mostra di schiaccianoci e carillon al Palazzo Comunale. Il cartellone comprende concerti, teatro, zampognari, laboratori per bambini e la Casa di Babbo Natale. Il Capodanno si festeggia in piazza della Loggia con musica e fuochi d’artificio, mentre le frazioni partecipano con iniziative diffuse.

PETROSINO – Sabato 20 dicembre Petrosino ospita l’11ª edizione del Concerto di Natale, in programma alle 20.30 al Centro Polivalente. L’iniziativa è curata dall’Associazione Musicultura e propone un percorso musicale ispirato alla tradizione natalizia. Una serata pensata per il pubblico di tutte le età, tra emozioni, condivisione e spirito delle feste. L’ingresso è aperto al pubblico.

ERICE – Domenica 21 dicembre 2025 alle 9.30 torna “Trek & Yoga – Erice Woods”, esperienza tra natura e benessere sulla montagna di Erice. L’evento unisce trekking naturalistico e pratica di Kundalini Yoga lungo sentieri storici, chiese rupestri e panorami sul Golfo di Bonagia. Il percorso è guidato da Daniela Petracca (Guida AIGAE) e Piero Barbara (insegnante di yoga), con passeggiata finale nel centro storico di Erice. Parte del ricavato sarà devoluto all’associazione Arcigay Trapani Shorùq LGBTQIA+.

MAZARA DEL VALLO – A Mazara del Vallo entra nel vivo “Natale al Borgo 2025”, il Villaggio di Natale promosso da Borgo Blu, un progetto che unisce festa, inclusione e partecipazione sociale. Sabato 20 e domenica 21 dicembre, dalle 17, il villaggio propone animazione per famiglie, mercatini, cinema natalizio all’aperto e degustazioni di prodotti tipici. Sabato spazio a laboratori del movimento e a uno spettacolo acrobatico, mentre domenica protagonista è la tradizione con il Biscottificio delle Nonne e la degustazione di ricotta calda, simbolo di condivisione e radici. Ingresso gratuito; le donazioni sostengono le attività sociali di Borgo Blu.

UMMARI – Il Borgo Livio Bassi di Ummari ospita la seconda edizione de “Il Presepe Vivente nel Villaggio”. L’inaugurazione è sabato 20 dicembre alle 17.30, con figuranti di Fulgatore e Ummari. Partecipano anche i bambini della scuola “Eugenio Pertini” e sono esposti presepi solidali. L’evento prevede stand gastronomici, mercatini di Natale e momenti comunitari. Il presepe continua il 21, 27 e 28 dicembre e si chiude il 5 gennaio con l’arrivo dei Re Magi.

TRAPANI – Francesco Parrino, pianista da oltre 200 milioni di visualizzazioni su YouTube, sarà protagonista della Festa di Natale del Luglio Musicale Trapanese il 20 dicembre alle 19 al Complesso San Domenico. In programma brani originali, musiche natalizie, colonne sonore e successi pop rielaborati al pianoforte, con un momento di improvvisazione scelto dal pubblico. Biglietti disponibili su lugliomusicale.it, al botteghino di Villa Margherita e in sede il giorno dell’evento.

SALEMI – Domenica 21 dicembre la Banda Musicale Vincenzo Bellini di Salemi propone il concerto “Note di Natale”. L’appuntamento è alle 19.30 alla Chiesa Madre, in via Francesco D’Aguirre. Sotto la direzione del maestro Rosario Rosa, il programma attraversa diverse atmosfere musicali legate al periodo natalizio. L’ingresso è gratuito.

CASTELVETRANO – Domenica 21 dicembre la Zoo-Fattoria Rosario Carimi di Castelvetrano apre le porte al Natale con il “Regno dei sogni”. Dalle 16.00 alle 19.00 il parco ospita il Villaggio di Betlemme, presepe vivente tra antichi mestieri, animali e degustazioni. Accanto al percorso tradizionale, spazio anche a Mirealandia, l’area dedicata ai bambini con giochi e attività a tema natalizio. Un pomeriggio pensato per famiglie e visitatori di tutte le età, tra natura, tradizione e intrattenimento. Info e prenotazioni al numero 320 3095896.



