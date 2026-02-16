Sezioni
Cultura
16/02/2026 09:54:00

Marsala, visita guidata tra storia e solidarietà: "Da Lilybeum a Marsala"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-02-2026/1771232148-0-marsala-visita-guidata-tra-storia-e-solidarieta-da-lilybeum-a-marsala.png

Un itinerario lungo 2400 anni, tra archeologia, fede, vino e memoria risorgimentimentale. Sabato 21 febbraio 2026, dalle 10:30 alle 13:00, l’Associazione Guide Turistiche Trapani e Sicilia occidentale organizza la visita guidata “Da Lilybeum a Marsala – una città, 2400 anni di Storia”.

Sono previste due partenze: la prima alle 10:30, la seconda alle 11:00. Ogni visita avrà una durata di circa 2 ore. Il punto di incontro è fissato a Porta Nuova, uno degli accessi monumentali al centro storico lilibetano.

Da qui il percorso si snoderà verso la Chiesa Madre, fondata nel XII secolo dai Normanni e dedicata a San Thomas Becket, arcivescovo di Canterbury. La visita proseguirà poi verso la Chiesa del Purgatorio, esempio di barocco siciliano: accanto all’edificio sacro sono visibili le fondamenta di insediamenti del periodo punico, romano e medievale, tracce che raccontano la stratificazione storica della città.

La passeggiata si concluderà in Via Garibaldi, dove diverse enoteche testimoniano la vocazione vinicola di Marsala, conosciuta nel mondo per il suo vino liquoroso.

Dopo il percorso nel centro storico, i partecipanti si sposteranno al Complesso monumentale San Pietro per la visita della Sezione Archeologica e della Sezione Garibaldina, legata allo Sbarco dei Mille avvenuto a Marsala l’11 maggio 1860.

L’iniziativa ha anche una finalità solidale: ai partecipanti viene chiesta un’offerta libera a favore di due famiglie palestinesi di Gaza, attraverso una raccolta fondi online.

Info e prenotazioni:
Email: info@guidetrapani.t
WhatsApp: +39 351 8559345
Raccolta fondi: https://gofund.me/31e4cbdec









