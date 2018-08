Mazara, nuovo appuntamento con la rassegna “Alhambra: una Terrazza sul Mediterraneo”

16/08/2018 10:00:00

Nuovo appuntamento della Rassegna “Alhambra: una Terrazza sul Mediterraneo”. Questa sera alle ore 21.00 sarà presentato il libro "Con:dividere" di Johnny Dotti ( Luca Sossella editore, 2018). Proseguono gli incontri culturali promossi dall'Istituto Euroarabo, con il patrocinio gratuito dell'Amministrazione civica e la collaborazione delle associazioni Amici Della Musica Mazara e Strada del Vino e dei Sapori Val di Mazara.

Il libro è una raccolta di interventi elaborati in circa trent’anni di lavoro in giro per l’Italia, vengono analizzati temi molto cari all’autore: cooperativismo, volontariato, inclusione, bene comune, generatività sociale, ponendo sempre al centro la persona, con il suo patrimonio di idee, esperienze, relazioni.

Johnny Dotti è un pedagogista, imprenditore sociale, attualmente amministratore delegato di ON Impresa Sociale. Docente a contratto presso l’Università Cattolica di Milano. È stato fondatore della Rete CGM, presidente e amministratore delegato di Welfare Italia Servizi srl, società dedicata allo sviluppo dei servizi per le famiglie, è autore di diversi studi di carattere pedagogico e sociale. A dialogare con l’autore sarà Vincenzo Maria Corseri, dell'Istituto Euroarabo, Vera Bocina leggerà alcuni passi del libro. A fine serata ci sarà una degustazione dei vini "Eughénes" gentilmente offerti dalle Cantine Europa.