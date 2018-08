Alcamo, approvato il documento unico di programmazione 2019/2021

16/08/2018 20:00:00

Ad Alcamo la Giunta Surdi ha approvato il DUP 2019/2021 (Documento unico di programmazione), dando così avvio alla programmazione strategica ed operativa del Comune per il prossimo triennio.

Dichiara il Sindaco Domenico Surdi “L’approvazione del DUP, il documento unico di programmazione in Estate segna un radicale cambio di mentalità per tutto l’Ente, la prossima sfida sarà quella di approvare in tempo i rapidi anche il Bilancio soprattutto per avviare tutti gli investimenti programmati per la Città”.

Afferma l’assessore all’Economia Fabio Butera “abbiamo voluto dare un nuovo percorso di Programmazione avendo quale obiettivo finale quello di portare il DUP in Consiglio in tempo per approvare il Bilancio entro il 31/12.

E’ importante comprendere il vero significato che ha l’adozione del DUP 2019/2021, esso vuole essere l’inizio di un percorso che porterà ad un ciclo di programmazione radicalmente differente da quello odierno.

Dall’adozione del DUP 2019/2021 fatta ieri in Giunta scaturirà: la nota di aggiornamento al DUP (ad ottobre), il bilancio 2019/2021 a dicembre, il riaccertamento ordinario dei residui a gennaio e quindi il rendiconto ad aprile 2019 (cui seguiranno ovviamente gli atti del Consiglio Comunale).

“Solo allora – conclude Butera - la nostra soddisfazione potrà dirsi piena perché avremo prodotto un cambiamento duraturo e significativo che avrà importantissime refluenze sulla capacità del Comune di programmare e realizzare opere pubbliche, riducendo overshooting, l’indicatore chiaro della possibilità di migliorare i servizi che il Comune eroga ai cittadini.