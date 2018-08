SSD Marsala Calcio: Parte anche la juniores

17/08/2018 20:19:00

La SSD Marsala Calcio a r.l è lieta di comunicare che è prossima allo “start” anche la Stagione Sportiva 2018/2019 per la categoria “juniores”. I nostri azzurri nati negli anni 2000 e 2001, si raduneranno per il primo allenamento martedì 21 agosto 2018 alla “Fiumara del Sossio” agli ordini del mister Tony Di Maggio. Gli azzurrini, poi, giovedì 23 agosto si sposteranno alle ore 09:30 al “Mariano Di Dia” di contrada Strasatti, dove è in programma la prima sgambatura in famiglia. All'incontro potranno partecipare anche tutti i ragazzi classe 2000 e 2001 che non hanno preso parte ai precedenti stage di selezione, basta che vengano all'impianto muniti di carta d'identità, codice fiscale e materiale sportivo, per essere osservati ancora una volta dal nostro staff tecnico.