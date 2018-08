Il Marsala Calcio prende Corsino, Prezzabile, Velardi ed Etmane!

17/08/2018 21:08:00

La SSD Marsala Calcio a r.l è lieta di comunicare il perfezionamento di ulteriori quattro tesseramenti a rinforzo della Prima Squadra azzurra in vista dell'ormai imminente Stagione Sportiva 2018/2019. Il primo di questo “poker” è Alessandro Prezzabile, centrocampista classe 1999 riconfermato. Il forte palermitano va ad aggiungersi a Jaber Keba, Galfano ('99), Blandino ('98), Giardina, Parisi, Sekkoum, Ciancimino ('99), Di Maggio ('99), Di Girolamo ('00) e Manfrè (undici in tutto), mentre l'attaccante Corrado Montalbano è stato ceduto definitivamente al Gela Calcio (Serie D). In uscita anche l'attaccante classe '01 Alessandro Chifari e il difensore classe '99 Marco De Francesco.

Il secondo neo-arrivato invece è l'attaccante classe 2000 Claudio Velardi, proveniente dal Villabate Calcio (Promozione). Il terzo, poi, è un altro attaccante, il classe 2001 Abdelouhaed Etmane, atleta di Mazara Del Vallo (Tp) di chiare origine tunisine.

Infine, a chiudere il “poker” è Gianmarco Corsino, jolly di centrocampo palermitano classe 1991, protagonista dello storico (ed unico) Scudetto del Palermo (Campionato Primavera) nel 2008/2009, nonché già “azzurro” a Marsala nel 2015/2016 (Serie D); per lui, tanta esperienza anche fra i professionisti, in Serie C2 fra Casale, Ebolitana e Pro Vercelli, mentre in D ha vestito anche la maglia del Noto. Proviene dall'Eccellenza, dove ha giocato con Parmonval e lo scorso anno a Licata, prima di una breve parentesi di pre-campionato nel Dattilo Noir.

Riepilogando, al momento la rosa di mister Ignazio Chianetta gode di 24 membri:

PORTIERI:

Jaber Keba, Serenari ('98), Giappone ('01);

DIFENSORI:

Benivegna ('00), Parisi, Giardina (VK), Maraucci, Fragapane, Galfano ('99), D'Aguanno ('00), Blandino ('98);

CENTROCAMPISTI:

Sekkoum (K), Lo Nigro, Ciancimino ('99), Prezzabile ('99), Di Maggio ('99), Candiano, Corsino;

ATTACCANTI:

Barraco, Balistreri, Manfrè, Giannusa, Gallo ('01), Etmane ('01), Di Girolamo ('00).