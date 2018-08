Alcamo, il sindaco Surdi scrive all'ASP sulla carenza del personale ospedaliero

17/08/2018 10:00:00

Il Sindaco Domenico Surdi ha inviato una nota all’ASP di Trapani per manifestare alcune criticità del Presidio Ospedaliero S. Vito e S. Spirito di Alcamo, soprattutto in riferimento alla carenza di personale in alcuni reparti ed in special modo nella Cardiologia.

Dichiara il Primo Cittadino che parla anche in veste di autorità sanitaria locale” ho sentito il dovere di scrivere all’ASP perché ad oggi mi consta che nel reparto di cardiologia si rileva una carenza di personale medico che crea una ovvia criticità nell’esplicazione delle attività ospedaliere; la regolare presenza e l’adempimento dei turni di servizio da parte del personale medico è indispensabile per garantire la tutela della salute di tutti coloro che si avvalgono della struttura ospedaliera”.

Continua Surdi “il nostro Ospedale rappresenta un punto di riferimento per tutto il comprensorio e, pertanto chiediamo ai rappresentanti istituzionali dell’ASP di Trapani, di attivarsi per assicurare tutte quelle iniziative necessarie al potenziamento dello stesso”.