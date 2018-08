Trapani, manca il personale al Comune. L'amministrazione cerca di risolvere entro l'anno

18/08/2018 08:00:00

Il Comune di Trapani è al corto di personale. Su una pianta organica di 705 unità quelli effettivi sono 484 divisi in 470 contrattualizzati e 14 fuori ruolo. L’amministrazione Tranchida sta cercando di far fronte a questa carenza di organico al quale tra qualche mese se ne aggiungerà altro visto che è in procinto di andare in pensione.

C’è in particolare bisogno di vigili urbani e assistenti sociali. “Potremo fare ricorso per i vigili urbani alla mobilità con altre amministrazioni e per gli assistenti alla graduatoria comunale – afferma l’assessore al Personale Enzo Abbruscato”. I problemi più consistenti sono quelli del Comando della Polizia Municipale, dove l’età media dei vigili urbani è troppo alta ed i pensionamenti sono continui.

Mancano istruttori, soprattutto, e coadiutori di segreteria – contiuna l’assessore Enzo Abbruscato. Sono le categorie cosiddette C1 e B1. Un problema che, comunque, l’amministrazione vuole affrontare e che conta di risolvere, almeno parzialmente, entro al fine dell’anno.