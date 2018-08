Tragico incidente a Marsala. Muore una giovane in contrada Fontanelle

18/08/2018 02:02:00

Una drammatica notizia ha scosso il venerdì notte marsalese. In un tragico incidente che si è verificato in contrada Fontanelle ha perso la vita una ragazza, V. A., le sue iniziali.

L'auto sulla quale viaggiava si è scontrata con un'altra autovettura nei pressi di Villa Damiani e sfortunatamente si è cappottata non lasciandole scampo.

I sanitari del 118 arrivati sul luogo dell'incidente purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso della giovane che abita in zona.

Le forze dell'ordine dopo aver chiuso la strada, stanno facendo i rilievi per stabilire la dinamica del sinistro in attesa del magistrato di turno.