"L'importanza di esserci". Al via la campagna abbonamenti per le gare interne del Trapani

19/08/2018 20:00:00

L’importanza di ESSERCI”. E’ questo lo slogan scelto dal Trapani Calcio per la stagione sportiva 2018/2019 per la campagna abbonamenti, che aprirà lunedì 20 agosto.

Uno slogan che ha un valore, per la Società e per tutti i tifosi della squadra granata e che vuole sottolineare quanto sia importante la possibilità di disputare anche quest’anno un campionato professionistico ed il sostegno di tutti coloro che amano questi colori per affrontare un percorso assieme con entusiasmo, nella consapevolezza che l’impegno da parte di tutti – Società, squadra, città – sarà fondamentale per ottenere i risultati auspicati.

Le tariffe degli abbonamenti. I prezzi restano invariati rispetto alla scorsa stagione sportiva e sono tra i più bassi della categoria.

Queste le tariffe degli abbonamenti:



SETTORE

INTERO

RIDOTTO

UNDER 16

TRIBUNA

250

190



GRADINATA

150

115

85

CURVA

95

70

50

Possono usufruire dell’abbonamento ridotto le seguenti categorie: Over 65, Donne, Under 25 (nati dopo il 1° gennaio 1993), Forze dell’Ordine e Forze Armate. Gli Under 16 (nati dopo il 1° gennaio 2003) possono usufruire di una tariffa speciale per gradinata e curva. Per i bambini nati dopo il 1° gennaio 2013 (under 5) l’ingresso è gratuito.

I pacchetti Granata Family. Quattro diverse tipologie per i pacchetti Granata Family

Trascorrere il pomeriggio con tutta la famiglia allo stadio per tifare per la propria squadra: un momento di svago, divertimento, passione che il Trapani Calcio vuole favorire proponendo gli abbonamenti Granata Family.

Ecco le tariffe:

FAMILY A1

FAMILY A2

FAMILY B1

FAMILY B2

TRIBUNA

500

550

300

350

GRADINATA

280

320

200

240

CURVA

180

210

120

150

A1 – Mamma + papà + 1 figlio under 14 (nati dopo il 1° gennaio 2004)

A2 – Mamma + papà + 2 figli under 14

B1 – Papà o Mamma o nonno/a + 1 figlio/nipote under 14

B2 – Papà o Mamma o nonno/a + 2 figli/nipoti under 14

Per sottoscrivere un abbonamento Granata Family è necessario produrre un’autocertificazione che attesti il grado di parentela con il minore.

Le date della campagna abbonamenti. La campagna abbonamenti si apre lunedì 20 agosto per i vecchi abbonati che fino al 25 agosto potranno esercitare il diritto di prelazione, mantenendo il posto scelto nella scorsa stagione. Conclusa questa fase, dal 27 agosto i nuovi tifosi (che non erano abbonati nella scorsa stagione) potranno sottoscrivere il loro abbonamento. Qualora dovesse verificarsi l'ipotesi di slittamento della data di inizio del campionato, la fase della prelazione (per i vecchi abbonati) sarà prorogata di una ulteriore settimana.

Sede biglietteria e documenti da presentare. Gli abbonamenti possono essere sottoscritti presso la nuova biglietteria del Trapani Calcio presso lo Stadio Provinciale di Trapani (via Sicilia, accanto alla piscina provinciale). Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13 e dalle 16 alle 19.30.

Per sottoscrivere l’abbonamento occorrono:

- Tessera del tifoso (Fan Card Passione Granata);

- Documento di riconoscimento in corso di validità;

- Per gli abbonamenti “Granata Family” autocertificazione con la quale si dichiara lo stato di famiglia e/o il legame di parentela con il minore.

Le certificazioni ed attestazioni da allegare si possono scaricare dal sito internet del Trapani calcio www.trapanicalcio.it

Disabili e categorie speciali. Come sempre, il Trapani Calcio presta la massima attenzione alle fasce più deboli. Per i disabili in carrozzina (con accompagnatore) l’ingresso è gratuito ed è allestito per loro un apposito settore a bordo campo. L’ingresso sarà consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili. In forza della convenzione con il Comune di Trapani la Società mette a disposizione del Comune (che li gestisce in autonomia) cinquanta biglietti in gradinata per i diversamente abili. La Società mette altresì a disposizione del Comune altri 100 biglietti in gradinata, che l’Ente gestirà secondo la propria programmazione.

Fan Card “Passione granata”. Anche quest’anno la fan card Passione granata non sarà solo una tessera del tifoso (necessaria per sottoscrivere l’abbonamento), ma consentirà ai suoi possessori di usufruire di sconti, agevolazioni, vantaggi esclusivi In particolare, i possessori della fan card “Passione granata” potranno fruire dei seguenti vantaggi:

- Promozioni e sconti in tutti i negozi convenzionati;

- Sconto del 10 per cento sui prodotti in vendita presso lo Store del Trapani Calcio

La fan card “Passione granata” può essere richiesta esclusivamente presso la biglietteria del Trapani Calcio in via Sicilia ed ha validità di tre anni. Per la sottoscrizione occorre essere muniti di:

- Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità (fronte e retro);

- N. 1 foto (recente) formato tessera.

La richiesta della fan card per i minorenni deve essere sottoscritta da un genitore o legale rappresentante del minore. Oltre ai documenti del minorenne (fotocopia documento di riconoscimento e n. 1 foto formato tessera) dovrà essere presentato un documento di riconoscimento anche dall’adulto che sottoscrive la richiesta.

La fan card “Passione granata” ha un costo di 10 euro.

Biglietti per singola gara. Anche il costo dei biglietti per singola gara è invariato rispetto allo scorso anno.

Questi i prezzi (inclusa prevendita):

SETTORE

INTERO

RIDOTTO

UNDER 16

TRIBUNA

22

18

13,5

GRADINATA

13,50

11

8

CURVA

10

8

6

OSPITI

10

Per i nati dopo il 01/01/2013 ingresso gratuito