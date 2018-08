Marsala, la scomparsa di Valentina Angileri. Grande commozione in cittÃ 

19/08/2018 06:00:00

Una ragazza solare, gioiosa e sempre con un bellissimo sorriso sul volto. E’ questo il ritratto unanime fatto da chi ha conosciuto Valentina Angileri, la sfortunata ventiseienne morta la notte tra venerdì e sabato a causa di un terribile incidente nei pressi di Villa Damiani, in contrada Fontanelle a Marsala.

L’intera comunità marsalese è rimasta sconvolta dalla scomparsa della giovane che viveva in contrada Sturiano, a poche centinaia di metri dal luogo dove è morta.

Valentina fino a qualche anno fa viveva in Svizzera, ad Olten, una delle cittadine del cantone tedesco dove da sempre si trova una grande comunità di marsalesi emigrati in cerca di fortuna. A Marsala, città d'origine dei genitori, lavorava nel locale “escopazzo”, uno dei pub che si trovano all’interno dell’Antico Mercato di Marsala, luogo di lavoro e divertimento dove, purtroppo, questo venerdì non è mai arrivata.

C’era una band che si stava esibendo dal vivo venerdì notte e c’era tanta musica e allegria nell’aria che di colpo sono svanite quando è arrivata la terribile notizia dell’incidente.

La dinamica del sinistro è ancora al vaglio degli inquirenti. Il pm ha aperto un’inchiesta per cercare di capire come la Fiat 500 della giovane si sia avvitata su se stessa e dopo una lunga scivolata sull’asfalto con le ruote in aria sia andata a sbattere violentemente contro un muro.

Lei ipotesi sono tante, ma come sempre, in questi casi, c'è sempre una serie incredibile di concause che messe assieme determinano un incidente che diventa poi tragico come quello di Valentina. Non sappiamo quali siano state e magari nelle prossime ore ne sapremo di più.

Intanto sono numerosissimi i messaggi di cordoglio espressi da tanti cittadini sui social. Eccone alcuni: Francy: "Avevi una vita davanti sei adesso un angelo guida i tuoi genitori che stanno molto soffrendo adesso tu sei seduta affianco al nostro Signore r.i.p.valentina"

Annamaria:"Non la conoscevo.... ma so cosa vuol dire perdere una persona cara in questo modo così atroce, violento e veloce..... sono vicina alla famiglia..... r.i.p. in pace bellezza.... li su sei in ottima compagnia..."

Paolo:"Splendida, solare e sveglia. La dimostrazione che la bellezza interiore batta quella esteriore. Nessuna parola, ma solo sgomento per questa notizia, quella che giunge realmente come un fulmine a ciel sereno; lasciando solamente il ricordo di chi abbia avuto il reale piacere nell’averla conosciuta".