Mazara, lo scultore Vincenzo Cangiamila ha donato una sua opera in marmo al Comune

19/08/2018 16:00:00

Lo scultore Vincenzo Cangiamila ha donato alla Città di Mazara del Vallo una scultura in marmo di Carrara che raffigura una colomba, simbolo di pace, adagiata su un blocco che raffigura la Sicilia. "Abbiamo deciso di collocare l’opera nella nuova ala del complesso monumentale Filippo Corridoni, dove abbiamo trasferito la biblioteca comunale che riapriremo a breve - ha detto il Sindaco di Mazara del Vallo Nicola Cristaldi”.

Vincenzo Cangiamila, cavaliere della Repubblica di origini siciliane ma da anni trapiantato in Toscana, ha voluto donare alla Città una sua opera che ben s’inserisce con i valori espressi da Mazara del Vallo, città multietnica e della Pace.

Lo scultore, accompagnato dalla moglie e dal mazarese Vincenzo Ginnastica è stato accolto dal Sindaco Cristaldi e dal vice Sindaco Silvano Bonanno.

Opere di Vincenzo Cangiamila, tutte raffiguranti simboli di pace, sono state donate nei mesi scorsi alla Comunità ebraica toscana, all’Ambasciata tedesca in Italia ed a Papa Francesco. La colomba della Pace farà bella mostra di sé ora anche a Mazara del Vallo, al complesso monumentale Corridoni.

Il gruppo Street Workout incontra il sindaco Cristaldi - “Ringrazio il gruppo nazionale dello Street Workout coordinato dal nostro concittadino Guido Bruscia per avere scelto Mazara del Vallo quale tappa di un evento che coniuga l’amore per l’arte con la passione dello sport”.

Lo ha detto il Sindaco di Mazara del Vallo Nicola Cristaldi, accogliendo l’organizzazione del “Casbah Fit”, che domani a partire dalle ore 19 animerà il centro storico di Mazara del Vallo.

Il Sindaco, unitamente all’Assessore allo Sport Vito Billardello, ha omaggiato Guido Bruscia, Angelo Villani e Paolo Calandrino, del book fotografico della Città, ricevendo le magliette ufficiali “coach” e “partecipanti” del Casbah Fit.

Il raduno degli appassionati che saranno dotati di cuffie wireless per la camminata sportiva in centro storico, è previsto per le ore 19 nella piazza Plebiscito.

L’evento è organizzato dalla Street Workout di Roma con il patrocinio del Comune di Mazara del Vallo ed è aperto a tutti. Chi volesse partecipare può recarsi direttamente nella piazza Plebiscito entro le ore 19 di domenica 19 agosto ed iscriversi all'evento.

Il programma prevede il raduno e le iscrizioni nella piazza Plebiscito; il via con la prima stazione di riscaldamento nel Collegio dei Gesuiti. Quindi la partenza della camminata itinerante percorrendo via Santa Teresa ed i vicoli del centro storico; seconda stazione di esercizi nella via del Turco; da lì fino a piazza San Michele per la terza stazione di esercizi; quindi ripresa della camminata fino a piazza Santa Veneranda, per la quarta ed ultima stazione di esercizi; conclusione del percorso per via Pino, via Garibaldi e piazza della Repubblica.