Meteo Trapani, Marsala e dintorni.Oggi cielo coperto e possibili rovesci. Domani temporali

20/08/2018 07:30:00

Il meteo a Trapani, Marsala e dintorni oggi sarà caratterizzato da cielo molto nuovoloso e possibili rovesci. Migliora la sera anche se per la giornata di domani si prevedono addirittura temporali nel pomeriggio. La temperatura è scesa di qualche grado con la massima che si attesta attorno ai 27°C. Vediamo in dettaglio le previsioni di oggi e domani:

Lunedì, 20 agosto: Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata, sono previsti 4mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3900 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Martedì, 21 agosto: Cieli in prevalenza poco nuvolosi al mattino, con rapido aumento della nuvolosità con piogge e rovesci anche temporaleschi al pomeriggio. Schiarite in serata, sono previsti 14mm di pioggia. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 3900 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.