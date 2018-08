Marsala, pochi minuti di pioggia e si Ã¨ allagato tutto. Fulmine colpisce Palazzo Halley

21/08/2018 19:36:00

Sono bastati pochi minuti di pioggia intensa per allagare tutto a Marsala e creare parecchi disagi.



Un temporale passeggero si abbattuto questo pomeriggio sulla provincia di Trapani. A Marsala pochi minuti di pioggia e strade allagate. Il sottopassaggio di via Ugdulena completamente sommerso dall'acqua, auto in panne impossibilitate a muoversi e traffico in tilt. Scene che solitamente si vedono dopo ore di pioggia, ma questa volta a Marsala sono bastati davvero pochi minuti per allagare tutto. In altre zone della città ci sono stati disagi alla circolazione. La vecchia via Mazara è stata chiusa al traffico, sempre per allagamenti.

Nei pressi del porto è saltata la fognatura, e i liquami si sono sversati per strada. Strade allagate e tombini saltati in via Salemi e via Mazara. Tombini saltati nel centro storico, la zona pedonale di via Roma percorribile solo con stivaloni. In più ci giunge notizia che un fulmine abbia colpito Palazzo Halley, il palazzo in vetro con uffici distaccati del tribunale.

Scene da la tempesta perfetta, ma è stato solo un acquazzone d'agosto.