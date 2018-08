Commozione e cordoglio a Mazara per la morte di Giuseppe Bianco

22/08/2018 13:35:00

Ha sconvolto una comunità la morte di Giuseppe Bianco, 34 anni, di Mazara del Vallo. Tanta la commozione e il cordoglio delle tante persone che lo conoscevano. Bianco è scomparso improvvisamente lunedì, in circostanze ancora del tutto da chiarire. Pare che abbia avuto un aneurisma all'addome. Sui social molti messaggi di cordoglio e commozione, alcuni amici hanno anche lasciato intendere che qualcosa sarebbe andato non del tutto liscio nei soccorsi.

Bianco era un musicista, un amante puro della musica. Suonava la chitarra e insegnava a suonarla. Soprattuto ai più piccoli, molte mamme lo ricordano per la generosità con cui ha avviato i bambini nel mondo della musica. Poi si esibiva spesso in città, nei locali, nelle feste. Era molto conosciuto. Giuseppe Bianco sarebbe diventato papà a breve, raccontava agli amici l'emozione e la trepidazione per il lieto evento. Lascia una compagna incinta, e un nascituro che non vedrà mai il padre. Ma tutti gli racconteranno della sua musica.