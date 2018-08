Volley. Nuova avventura in A2 della Sigel Marsala. Ieri raduno e benvenuto alle atlete

22/08/2018 11:14:00

Si è svolta ieri, nel suggestivo scenario del Circolo Canottieri di Marsala, la tradizionale colazione di benvenuto che ha accolto volti vecchi e nuovi della Sigel Marsala Volley. L'incontro, vero e proprio prologo della stagione 2018/2019, ha voluto esaltarel'importanza della seconda partecipazione consecutiva al campionato di A2. Proponendo tutta una serie di obiettivi sfidanti per la società e per lo staff, ma soprattutto per le undici giocatrici già arrivate in sede. Il tutto in attesa dell'ufficializzazionedel nome dell'atleta straniera che andrà a completare il roster.

Una giornata piena di sorrisi e tanta cordialità, completata dall'ottima colazione offerta, come sempre, da Juparanà Drink Cafè dell'amico Filippo Licari.

Il discorso d'apertura del Presidente Massimo Alloro ha fatto le presentazioni e ha girato a tutti il saluto della società azzurra.

E' intervenuto poi, a fare gli onori di casa, il vice presidente della Società Canottieri Marco De Bartoli, che ha voluto sottolineare, a nome di tutti i soci, l'orgoglio di ospitare la massima espressione dello sport cittadino in occasione di un eventocosì importante.

Poi è stata la volta del Direttore Generale della Sigel Marsala Volley, Vito Marino, che ha invitato tutti a vivere questa nuova stagione con il sorriso dell'ottimismo, sempre foriero di risultati di qualità. Quindi Valerio Vermiglio, direttore tecnico,ha ribadito le grandi motivazioni sportive e non solo, che lo hanno spinto a sposare il progetto. Motivazioni che lo stesso Valerio ha già saputo sapientemente trasferire al gruppo delle atlete e allo staff tecnico. Infine il nuovo coach Leo Barbieri e laresponsabile delle relazioni esterne Rossana Giacalone hanno sollecitato il gruppo allo sforzo comune di diventare squadra sia dentro che fuori il campo.

Il set delle foto di rito, magistralmente orchestrato dalla Logos Engineering, e il ricco contorno di torte e dolci vari, hanno fatto da degna cornice all'evento.

Se il "buongiorno" si vede dal mattino possiamo tranquillamente affermare che è stato veramente un "bel mattino".