Alcamo sotto la pioggia. Le strade del centro diventano fiumi in piena. Il video

23/08/2018 18:36:00

Un breve temporale estivo e le strade del centro storico di Alcamo si trasformano in fiumi in piena. E' accaduto questo pomeriggio, come potete vedere dai video qui sotto postato sul social network facebook.

La quantità d'acqua che si vede scorrere è davvero impressionante e ha creato diversi disagi ai cittadini e danni a molte automobili. Alcune sono rimaste in panne, altre hanno subito collisioni. Ma non è la prima volta che accade. La stessa identica situazione di allagamento si era verificata quattro giorni fa.

Evidentemente le caditorie necessitano di un'immediata pulitura per evitare il rischio che le strade diventino dei canali navigabili.