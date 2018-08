Meteo ancora instabile in provincia di Trapani. Anche oggi e domani potrebbe piovere

23/08/2018 07:15:00

Ancora instabilità in provincia di Trapani. Sembra che l'estate abbia deciso di calare il sipario. Anche oggi potrebbe piovere a Trapani, Marsala e provincia. I nostri cieli saranno coperti da nuvole che potranno portare piogge. La storia non cambia domani. Così se andate da qualche parte, portate pure l'ombrello.

Giovedì, 23 agosto: Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in rapido assorbimento dal tardo pomeriggio, fino a cieli parzialmente nuvolosi in serata, sono previsti 7mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3750 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Venerdì, 24 agosto: Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli parzialmente nuvolosi, sono previsti 2mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3600 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nordovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.