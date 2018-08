Trapani Summer Classes - Seconda edizione. Dal 25 agosto al 2 settembre 2018

23/08/2018 15:23:00

Dal 25 agosto al 2 settembre tornano le Trapani Summer Classes - Seconda edizione, corsi di alto perfezionamento musicale in musica da camera, violoncello e composizione.

Le Trapani Summer Classes sono organizzate dall’Associazione “Amici della Musica” di Trapani in collaborazione con l’Accademia Musicale Sherazade di Roma, Almendra Music (Casa Discografica) e l’Ente Luglio Musicale Trapanese – Teatro di Tradizione.



Le masterclass

Le Masterclass di Musica da Camera saranno tenute dall’Avos Piano Quartet. L’Avos Piano nasce nel 2007 all’interno dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma, ed è considerato dalla, critica musicale, come una delle massime espressioni giovanili del camerismo italiano.

Le Masterclass per Violoncellisti saranno tenute dal Maestro Alessio Pianelli e quelle di composizione pianistica e per quartetto d’archi da Orazio Sciortino.



I concerti

Sabato 25 agosto, concerto di Mario Montore al pianoforte con musiche di Chopin;

domenica 26 agosto, concerto con Mirei Yamada al violino e Mario Montore al pianoforte, con musiche di Beethoven e Franck;

lunedì 27 agosto, concerto per violoncello con Alessio Pianelli, con musiche di Bach;

martedì 28 agosto, esibizione degli allievi delle Trapani Summer Classes. Novità di quest'anno un momento musicale degli allievi, a Calatafimi, negli spazi della Chiesa di San Michele.

in calendario per mercoledì 29 agosto, in collaborazione con il Comune e l’Associazione “Amici della Musica” di Calatafimi Segesta.

Giovedì 30, agosto concerto con Alessio Pianelli, violoncello, e Mario Montore, pianoforte;

venerdì 31 agosto, concerto per pianoforte con Orazio Sciortino e prima esecuzione dei migliori brani della classe di composizione;

sabato 1 settembre, saggio musicale degli allievi; domenica 2 settembre, concerto finale.



ABBONAMENTI E BIGLIETTI*

Costo abbonamento (n. 5 concerti): € 15,00.

Costo biglietto: € 5,00.

*Per i concerti degli allievi delle masterclass l'ingresso è libero.



Per l'acquisto di abbonamenti e biglietti sarà possibile rivolgersi al Botteghino dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, in Viale Regina Margherita 1 (all’interno della Villa Comunale) dal lunedì al sabato, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 21.00 (tel. +39 0923 29290), o presso il Chiostro di San Domenico, a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.