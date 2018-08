Trapani, guasto alla rete idrica. Disagi in vista, frazioni senza acqua

24/08/2018 08:22:00

Ancora un guasto alla condotta idrica di Trapani che crea disagi alla popolazione. In particolare si è verificata una perdita della condotta adduttrice Bresciana e molte zone della città di Trapani possono restare senza acqua fino a martedì.

In particolare è il versante Sud ad essere interessato con le frazioni di Fontanasalsa, Locogrande, Marausa, Pietretagliate, Palma, Milo, Xitta, Rilievo, Salinagrande. E non solo, perchè il guasto può prosciugare i rubinetti dell'impianto di riciclaggio, dell'aeroporto di Birgi, dei vigili del fuoco di Trapani, del Cie di Milo. Rischia di restare senza acqua il Comune di Favignana.

Per la riparazione del guasto ci sarà un'interruzione totale dell'erogazione che durerà da domenica 26 agosto a martedì 28. A Trapani il Comune ha messo a disposizione il servizio autobotti, gratuito, e per usufruirne i cittadini possono telefonare allo 0923.590622/364.