15/12/2025 19:25:00

Marsala: strade del centro al buio da oltre 15 giorni mentre brillano le luci natalizie

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-12-2025/marsala-strade-del-centro-al-buio-da-oltre-15-giorni-mentre-brillano-le-luci-natalizie-450.png

Mentre la città si accende con le luminarie natalizie, diverse strade del centro di Marsala restano immerse nel buio totale da oltre due settimane. Via Sibilla, via delle Sirene, via delle Ninfe, via Pomilia e piazza Peppino Impastato – quest’ultima nota come zona di spaccio – continuano a vivere nell’oscurità, lasciando residenti e passanti tra frustrazione e preoccupazione.

 

Il contrasto con le vie principali, illuminate a festa con rapidità sorprendente, è evidente e amaro: le luci delle decorazioni sembrano avere priorità, mentre le lampade pubbliche delle strade secondarie languono spente. A quanto pare, la causa è la semplice mancanza di lampade e la lentezza degli interventi.

 

Il buio prolungato non è solo un disagio estetico, ma un serio problema di sicurezza: per chi abita, per chi transita e per chi parcheggia, la percezione di insicurezza cresce ogni giorno che passa. Un centro storico che dovrebbe brillare durante le feste natalizie rischia invece di apparire dimenticato, tra luci sfavillanti e ombre persistenti.



