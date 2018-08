Marsala, dopo il crollo di alcuni vetri transennato Palazzo Halley

24/08/2018 20:40:00

Un’ordinanza a firma del Sindaco Alberto Di Girolamo e predisposta dal Dirigente del Settore Servizi pubblici locali, impone all’Amministratore pro tempore della Società proprietaria del palazzo Halley di provvedere con urgenza (max 3 giorni) a transennare la struttura al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità a causa di improvvisi crolli che si possono verificare a seguito dei danni subiti per un fulmine che si è abbattuto sulla struttura.



Nel provvedimento amministrativo viene anche disposto che, sempre nel rispetto del limite temporale di 72 ore, abbiano inizio i lavori di messa in sicurezza del palazzo ubicato in via Cattaneo accanto al palazzo di Giustizia, dove sono allocati diversi uffici giudiziari.

Il maltempo dei giorni scorsi, in particolare, ha causato il crollo di alcuni vetri della facciata principale del Palazzo.