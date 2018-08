Selinunte, in scena per il Festival della Luce: Mobbidicchi, un viaggio nel male profondo

24/08/2018 06:00:00

Grazie alla spinta del direttore del Parco, Enrico Caruso, e alla direzione di Giacomo Bonagiuso, il Festival solo al secondo anno di vita, è considerato uno dei punti di forza del Cartellone voluto, creato e sostenuto dall’Ente Parco, che spazia dalla classicità, alla riscrittura moderna, alle tessiture più giovani e presenti in una unità inscindibile e prismatica di luce, ombra e contemporaneità.

“Un modo per restituire Selinunte al mondo in una plurima chiave di rappresentazione tra presente, passato e futuro” (Enrico Caruso).

Un percorso che valorizzi il Parco Archeologico, restituendo in ogni fase del giorno, in ogni luce, il significato del passato e del futuro all’interno delle coordinate socio culturali del nostro tempo.

Gli eventi, tutti collegati tra di loro dalla “metafora” della Luce, riguardano la MUSICA, il TEATRO, la POESIA. Tutti questi percorsi sono scanditi da una “Luce” e da una “luogo”. La luce del giorno attraversa le giornate, e scandisce la storia.

Così, il Parco può essere sede di eventi che dall’alba al tramonto, alla notte diventano motivo di vita, di visitazione, in modo esclusivo, assolutamente pensato e progettato per accendere di senso non solo i luoghi che fanno vasta bellezza del Parco, ma anche il mestiere che in esso oggi s’esercita: la ricerca tra le antiche pietre.

Dopo l’Alba di domenica 19 agosto al Tempio di Hera è la volta del Tramonto di domenica 26 agosto alle ore 18 al Santuario di Demetra Malophoros. In scena Mobbidicchi di Giacomo Bonagiuso

Da più di un secolo e mezzo uno spettro si aggira nelle acque extraterritoriali della letteratura: "Moby Dick". Un testo che affonda la penna nel male profondo, nei mostri, nei fantasmi delle anime umane e disumane. Achab, il capitano, cerca la fine, nel segno di una insensata vendetta, una faida, che certamente coinvolge la sua stessa esistenza e non certo un grande cetaceo, la balena. “La balena non ti cerca, sei tu che cerchi lei!” – così l’equipaggio del Pequod cerca di far rinsavire il capitano. “Mi ha sempre sconvolto questa storia – spiega Giacomo Bonagiuso- che ho pensato di prenderne spunto per una riscrittura in siciliano arcaico, che tenesse conto del viaggio attorno all’uomo. Ne è venuto fuori un testo furioso, che costringe a fare i conti con i propri demoni. Volevo ritmi frenetici e parole risuonanti, volevo una struttura internazionale pur facendo parlare idiomi arcaici, insomma volevo che lo spettacolo diventasse uno specchio collettivo dove guardare per spogliare ogni vanagloria. Con Mobbidicchi il re è nudo. Il male è “ a siccu”, non a mare. D’altronde, se esiste un testo che descrive il viaggio nel male radicale che attanaglia l'uomo e il suo cieco dolore, quello è proprio il “Moby Dick" di Melville, una sorta di Iliade della letteratura american, che oggi, in questa riscrittura diventa anche segno linguistico profondo della nostra oscura radice.

“Portare l’etnos, ovvero la radice del nostro mondo sicano, all’interno della struttura più antica del nostro territorio, il parco di Selinunte, significa compiere un rito di pacificazione e di riunione tra la grecità e la sicilianità. Sicilianità appunto intesa come radice profonda e non come prodotto folclorico, commerciale, alleggerito da ogni veemenza e scambiato come intrattenimento. La ripresa rigorosa degli arcani della nostra lingua, insieme alla rivisitazione teatrale del suono, della musica e della narrazione, giocano, appunto, un ruolo fondante, nella rappresentazione e appropriazione della identità periferica assunta come modello di vita e di forza.

Questa è la potenza dell’ètnos stesso delle nostre contrade, del nostro sangue, delle nostre luci e delle nostre ombre. Come ha scritto Bufalino la Sicilia è lutto e luce, tenebra e abbaglio, delirio e mattanza, rito e fragore: senza tali antitesi, rischieremmo di perdere molto del tema stesso del nostro tempo. Questo è il taglio ideale che il Festival della Luce si prefigge sin dal suo nascere. L’immagine del logotipo di questa edizione rappresenta il fregio di un sarcofago selinuntino, ove è incisa una nave. La nave di Selinunte è appunto il legame tra la migrazione, il meticciato e la mattanza.

Una metafora del viaggio e della stessa cultura classica dell’incrocio tra culture, lingue e tradizioni”

(Giacomo Bonagiuso)

Prossimo appuntamento domenica 2 settembre alle ore 19 al Tempio di Dioniso con Mattanze. Saga e Cialome di Mario Modestini

Direzione artistica Giacomo Bonagiuso. Consulenza Linda Adorno. Direzione del Parco Enrico Caruso.

BIGLIETTERIA SUI SITI: Euro 10 ingresso Riduzione a 8 Euro per gruppi in prevendita Bambini 5 Euro NB Lo spettacolo Mobbidicchi avrà un prezzo di biglietto ridotto, poiché per recarsi a Malophoros, saranno disponibili dall’Acropoli di Selinunte trenini elettrici privati che prevedono il pagamento di un biglietto a parte INFO WAPP 347 4587137 www.sfelux.it