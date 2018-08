25/08/2018 20:12:00

Tragedia questo pomeriggio all'Addaura, alle porte di Palermo, dove il corpo di un giovane sub è stato recuperato ormai senza vita dai soccorritori.

Pare che il giovane si sia tuffato per recuperare in mare un'ancora. Le condizioni non erano proibitive anche se c'era corrente. Dopo qualche ora in acqua e non vedendolo rientrare è stato lanciato l'allarme.

Il corpo una volta individuato è stato portato sul molo antistante il reparto dei vigili del fuoco.