Dopo il festino un "patto di amicizia" tra Mazara e il Comune di San Vito al Tagliamento

“Nel nome del nostro Patrono San Vito ma anche della comune azione di valorizzazione della cultura, quale veicolo straordinario di crescita delle comunità, avviamo con il collega sindaco di San Vito al Tagliamento Antonio Di Bisceglie un bel rapporto di amicizia e collaborazione che concretizzeremo con alcune iniziative. All’amico collega sindaco ma anche agli assessori Piero Maronese e Susi Centis che lo hanno accompagnato nella nostra città in occasione del Festino esprimiamo il ringraziamento della comunità mazarese”.

Lo ha detto il sindaco di Mazara del Vallo on. Nicola Cristaldi, accogliendo al Collegio dei Gesuiti il sindaco di San Vito al Tagliamento on. Antonio Di Bisceglie e la delegazione del comune friuliano che dalla giornata di ieri è a Mazara del Vallo per partecipare al Festino di San Vito 2018.

Nel corso del cordiale incontro i primi cittadini di Mazara e San Vito al Tagliamento hanno gettato le basi per una serie di collaborazioni istituzionali e culturali che potranno essere concretizzate nei prossimi mesi.

Il sindaco di San Vito al Tagliamento Antonio Di Bisceglie ha ringraziato il sindaco Cristaldi e tutta la comunità di Mazara del Vallo per la splendida accoglienza, complimentandosi per la bellezza della città e sottolineando la grande qualità del Festino, coordinato dal prof. Giovanni Isgrò, che lo scorso 15 giugno scorso si era recato a San Vito al Tagliamento per tenere una lectio magistralis sulla vita ed il culto di San Vito.

“Con il sindaco Cristaldi – ha annunciato Di Bisceglie - ci siamo già dati appuntamento a San Vito al Tagliamento per le celebrazioni del nostro comune Santo Patrono San Vito Martire che terremo nella nostra Città il 15 giugno”.

Al termine dell’incontro, le delegazioni si sono scambiate pubblicazioni delle rispettive città. Cristaldi ha inoltre donato al sindaco Di Bisceglie il crest della Città ed agli assessori Maronese e Centis piatti in ceramica con il logo della Città di Mazara del Vallo.