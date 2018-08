Ryanair cambia ancora le regole. Si pagherÃ  sempre il secondo bagaglio a mano

25/08/2018 10:00:00

Ryanair cambia ancora le regole sui bagagli. Dal primo novembre passeggeri pagheranno anche il bagaglio a mano da imbarcare in stiva. Non è più permesso portare in stiva valigie che pesano fino a 10 chili, con la nuova politica si pagherà otto euro. Sarà possibile invece portare gratuitamente una borsa piccola (le dimensioni massime sono passate da 35cm x 20cm x 20cm a 40 x 20 x 25cm) da infilare sotto il sedile davanti al proprio sull’aereo. Imbarcare bagagli più pesanti di 10 chili e più grandi di 55cm x 40cm x 20cm continuerà a costare 25 euro. Inoltre il bagaglio che verrà messo in stiva dovrà essere passato al check-in: non si potrà più portare al gate come si fa con il bagaglio a mano.



Questo passaggio non riguarderà chi avrà comprato l'imbarco prioritario (incluse le tariffe Flexi, Flexi Plus o Family Plus). Questi passeggeri potranno continuare a portare in cabina “gratuitamente” anche il bagaglio da 10 chili senza passare dal banco check-in. Bisogna però dire che l'imbarco prioritario costa 6 euro. Quindi alla fine Ryanair ha aumentato di fatto il costo del biglietto. Per viaggiare con un trolley, in sostanza, bisogna pagare. O si fa l'imbarco prioritario, al costo di 6 euro se comprato al momento dell'acquisto del biglietto e di 8 successivamente, o con l'imbarco in stiva, 8 euro all'acquisto e 10 successivamente. Quindi conviene scegliere al momento della prenotazione la tariffa definitiva.

Inizialmente i viaggiatori Ryanair potevano portare in aereo due bagagli, borsa a mano e trolley piccolo, poi le regole sono cambiate, con il trolley che andava messo in stiva gratuitamente al gate per chi non aveva l'imbarco prioritario.

Le nuove regole entrano in vigore per i voli successivi al primo novembre e valgono per le prenotazioni fatte dal primo settembre 2018.