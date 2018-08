Ancora vittime sulle strade siciliane. 30enne mamma di 4 figli muore sulla Sciacca Ribera

26/08/2018 10:37:00

Ancora vittime sulle strade siciliane in questo mese di agosto. A perdere la vita ieri in un terribile scontro avvenuto sulla statale 115 tra Sciacca e Ribera è stata una giovane mamma di 30 anni.

La vittima è Vita Gatto e lascia 4 figli. La donna, che lavorava saltuariamente come cameriera in pizzeria, si trovava a bordo di una Lancia Libra SW assieme al marito e due figli quando si è scontrata frontalmente con una Citroen DS4 (foto agrigentooggi.it)

Nell'incidente è rimasta coinvolta anche un'altra auto, una Fiat Panda, guidata da un uomo rimasto illeso. Dalle prime ricostruzioni la Citroen proveniva da Sciacca e avrebbe prima impattato sulla fiancata della Fiat Panda, e poi frontalmente con la Lancia Lybra proveniente da Ribera.

Per la donna non c'è stato nulla da fare. Complessivamente i feriti sono cinque, due in modo grave, oltre ai due figlioletti della vittima, le cui condizioni non destano preoccupazione. Il marito della donna è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Civico di Palermo. Per estrarre i feriti dai rottami delle auto, tra cui due bambini che sono stati trasportati all'ospedale di Sciacca, è stato necessario l'intevento dei vigili del fuoco. Sul posto i carabinieri e la polizia oltre alle ambulanze del 118. Sull'incidente è stato aperto un fascicolo d'indagine dalla Procura della Repubblica di Sciacca.