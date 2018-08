Marsala, approvato il progetto per il completamento del restauro di Palazzo Grignani

27/08/2018 12:00:00

Il progetto per il completamento del restauro di Palazzo Grignani è stato approvato dalla conferenza di servizi che si è tenuta presso la sede del Polo Museale Trapani-Marsala la settimana scorsa.

Adesso si attende la gara d'appalto dell'assessorato regionale ai Beni Culturali per questo secondo stralcio di lavori. L'assessorato lo scorso anno aveva impegnato la somma di 1 milione e 300 mila euro dal "Patto per il Sud" per il completamento del palazzo.

Palazzo Grignani, sede di una pinacoteca dell'Ente Mostra di Pittura, è stato inaugurato il 7 maggio di due anni fa, dopo che l'amministrazione Di Girolamo aveva destinato 100mila euro per il completamento del primo stralcio di lavori.

Il nuovo progetto redatto dall'architetto Tommaso Lentini prevede la sistemazione degli spazi esterni e del giardino e la pavimentazione dell'atrio.

I lavori più importanti saranno però al secondo piano dove si dovranno sistemare intonaci interni, la pavimentazione, i bagni, le porte e le finestre ed ancora tutti gli impianti necessari, dall'elettrico all'idrico, alla climatizzazione.

Tra gara d'appalto, affidamento dei lavori ed esecuzione prevista in 18 mesi, Palazzo Grignani, se tutto va bene, potrebbe essere pronto entro il 2020.