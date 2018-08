Marsala, scontro tra una Fiat Tipo e una Lancia Dedra in via Trapani

27/08/2018 20:31:00

Un incidente tra una Fiat Tipo e una Lancia Dedra è avvenuto questo pomeriggio in via Trapani, nei pressi della rivendita di tabacchi che si trova dopo la scuola media "Luigi Sturzo".

Nonostante il violento impatto e i danni alle due automobili, le persone a bordo fortunatamente non hanno subito conseguenze fisiche e non è stato necessario il trasferimento in ospedale.

Tra le due auto, quella rimasta maggiormente daneggiata è stata la Tipo, che ha finito la sua corsa contro il muro di un'abitazione e ha entrambi gli airbag anteriori scoppiati. I rilievi dell'incidente sono stati fatti dalla polizia municipale, mentre la carreggiata è stata ripulita dagli operatori della ditta Ecolsia.