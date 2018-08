Meteo. La settimana comincia bene. Niente pioggia in provincia di Trapani

27/08/2018 06:35:00

Un po' di tregua anche oggi. Il tempo in provincia di Trapani, oggi e domani, sarà buono. Non sono previste piogge- Ecco nel dettaglio le previsioni.

Lunedì, 27 agosto: Cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 3900 m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Mare molto mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Martedì, 28 agosto: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4100 m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordovest. Mare mosso. Nessuna allerta meteo presente.