Trapani, scontro tra due auto in via Mauro Rostagno. Una si cappotta. Ferita una ragazza

28/08/2018 11:04:00

Si è capovolta più volte ed è rimasta con il tetto sull'asfalto e le ruote in aria una Chevrolet Spark dopo lo scontro con una Citroen C3 avvenuto ieri pomeriggio in via Mauro Rostagno a Trapani.

La ragazza a bordo dell'auto che si è ribaltata - come riporta tvio.it (FOTO) - dopo alcuni minuti di paura in cui è rimasta bloccata nell'abitacolo, è stata aiutata di alcuni passanti e subito dopo trasportata in ospedale da un'ambulanza del 118. Sul luogo delll'incidente sono intervenuti i vigili del fuoco.

La ragazza ha subito delle ferite, alcune contusioni che è stato necessario curare al pronto soccorso, ma fortunatamente non sembra non aver riportato conseguenze fisiche serie.