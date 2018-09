ASD Polisportiva Diavoli Rossi hanno organizzato un collegiale di trampolino elastico

02/09/2018 02:00:00

Durante il periodo festivo di agosto le nostre atlete agoniste gold di trampolino elastico della S.G. ETRURIA 1897 ASD non si sono mai fermate e dal 7 al 20 agosto 2018 hanno fatto il collegiale presso la A.S.D. Polisportiva Diavoli Rossi di Marsala, Sicilia. Le bambine di sono rimesse in forma, facendo doppi allenamenti, per essere pronte per la nuova stagione che inizia già nei primi di settembre con la Finalissima di Coppa Campioni Gold TE a Milano.

Un grandissimo ringraziamento alla società Diavoli Rossi, al presidente Sig. Giuseppe Colicchia e al tecnico Antonino Colicchia per la loro ospitalità e disponibilità, ottime condizioni per allenamento nella loro bella comodissima palestra, molto pulita e confortevole, con buonissima attrezzatura, con tutto il necessario e sopratutto con belli trampolini!!! Grazie per la disponibilità e possibilità di allenarsi anche sabato, domenica e giorni festivi, anche per Ferragosto, grazie per la flessibilità dell'orario. Siete grandissime persone!!! Speriamo di poter rifare il collegiale a Marsala anche l'anno prossimo con tutto il nostro gruppo più numeroso! È un posto meraviglioso con la natura da favola!

Adesso siamo nel viaggio di ritorno, da domani iniziamo doppi allenamenti presso la nostra S.G. Etruria con la tutta la sezione agonistica di trampolino elastico.