"Vorrei vedere il mare un'ultima volta": e l'ambulanza si ferma sulla spiaggia...

Mentre veniva trasferito in ambulanza per ragioni di salute, un ottantottenne ha chiesto di "vedere il mare per l'ultima volta" ed è stato accontentato: l'ambulanza che lo trasportava si è fermata sulla spiaggia . È successo a Marina di Carrara, in Toscana.

A esaudire il desiderio dell'uomo è stato un equipaggio della Croce Rossa di Ivrea (Torino) dopo avere interpellato la famiglia. Il mezzo è stato fermato su uno spiazzo che si affaccia sulla spiaggia. Quindi gli operatori hanno spalancato il portellone, permettendo all'ottantottenne di guardare il mare.

Il figlio, attraverso un post su Facebook, ha ringraziato l'equipaggio: "Voglio ringraziare i quattro angeli, che ci hanno aiutato a trasportare mio babbo da Carrara a Ivrea. E hanno acconsentito a fargli vedere, forse per l'ultima volta, il mare".